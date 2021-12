Prefeitura de Camaçari decreta intervenção na Cidade do Saber

Depois de obter a autorização de depositar judicialmente os repasses que seriam destinados ao Instituto Professor Raimundo Pinheiro, que administra a Cidade do Saber, o prefeito Antonio Elinaldo assinou decreto determinando intervenção no programa.

O decreto passa para um interventor nomeado pela prefeitura o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Cidade do Saber, antes delegados ao Instituto. A intervenção decorre das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) na gestão de recursos repassados ao programa nos governos passados.

A nova gestão da prefeitura quer apurar a responsabilidade pelas irregularidades constatadas pelo TCM. Caso sejam comprovadas, a entidade que administrava a Cidade do Saber será desqualificada como organização social pelo Município. A intervenção tem um prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, caso seja necessário.

A intervenção ocorrida nesta sexta-feira, 27, afasta de imediato a gestão da Fundação Professor Raimundo Pinheiro sobre o programa Cidade do Saber. A partir de agora, a prefeitura retoma o controle do prédio e passa a ficar responsável pela gestão do programa.

adblock ativo