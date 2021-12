Prefeitura admite rever a desapropriação de áreas

O prefeito João Henrique Carneiro (PMDB) admitiu, na quinta-feira, 29, que poderá rever alguns dos decretos municipais que tornaram de utilidade pública para fins de desapropriação 19 trechos da cidade, numa área total superior a 5 milhões de metros quadrados. Segundo João, a prioridade é desapropriar as áreas que tenham relação direta com os projetos visando à Copa do Mundo. “O que não tem a ver com Copa, aí podemos fazer um novo cronograma”.

Os trechos a serem desapropriados inicialmente, informou o prefeito, são aqueles vinculados às obras viárias previstas no projeto de intervenção do corredor central da Avenida Paralela, as duas novas avenidas que correrão paralelas à Avenida Luiz Viana Filho – Linha Viva e Avenida Atlântica – e o entorno da Fonte Nova.

Mas os decretos publicados pelo Executivo municipal nos dias 9, 17 e 20 deste mês demarcam como de utilidade pública regiões afastadas dos locais onde estes projetos estão previstos. Nos mapas cartográficos a que A TARDE teve acesso com exclusividade e que foram publicados na quinta (clique aqui e confira todos), constam como passíveis de desapropriações áreas do Campo Grande, avenida Paulo VI, na Pituba, e pontos da Vasco da Gama.

Desgoverno - O prefeito declarou, ainda, desconhecer por que os decretos englobaram outras áreas, informando que orientou os secretários do Planejamento, Antônio Abreu, e da Casa Civil, João Cavalcanti, para que dessem prioridade aos projetos relacionados à Copa do Mundo. “Confesso não ter conhecimento de outras áreas que não têm relação com a Copa. Se houve inversão de decretos de utilidade pública, aí foge ao meu conhecimento”, pontuou.

Quanto à preocupação de proprietários, que temem a desvalorização dos seus imóveis, o prefeito disse que não há motivos para “insegurança”. Segundo João, quando as obras forem concretizadas, haverá grande valorização dessas áreas. Quanto aos imóveis que “estiverem na frente” desses grandes projetos (viários, urbanísticos e orla marítima) e que não puderem permanecer, assegurou que serão indenizados.

