Prefeitos tiveram problemas como gastos com pessoal

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Paulo Maracajá, lamenta o alto índice de reprovação de prefeitos, apesar dos inúmeros cursos de orientação de gestão organizados pelo Tribunal e pela União das Prefeituras da Bahia. Maracajá rebate a acusação feita pelo prefeito de Salvador João Henrique segundo a qual o órgão fiscalizador o persegue. Acredita que o gestor deveria ter ouvido mais seus secretários para evitar algumas despesas consideradas irregulares nos três anos (2009, 2010 e 2011) em que as contas de João foram rejeitadas pelo TCM.

O tribunal realizou junto com a União das Prefeituras da Bahia seminários no ano passado para orientar os prefeitos de forma que suas contas não fossem rejeitadas, mas ocorreram muitas rejeições. Por que um índice tão grande?

Era para baixar, em relação ao ano anterior em função dos cursos. Mas o que pegou foi a contratação de pessoal, pois as prefeituras não podem gastar mais de 54% da sua receita líquida com os funcionários, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitos extrapolaram.

Os prefeitos se queixam de que houve uma redução na receita...

Baixou a arrecadação, de fato. Tanto que na reunião que fizemos com os prefeitos eleitos, essa questão foi tema dos discursos de Marcelo Nilo (presidente da Assembleia Legislativa), de Otto Alencar (vice-governador). O problema é que precisa mudar a legislação, se não mudar cai na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Se o tribunal não julgar com base na LRF...

Nós, os conselheiros, é que seremos responsabilizados. Repito, fizemos inúmeros cursos que treinaram 3.903 prefeitos, vices, presidentes de câmaras, controladores, secretários e assessores. Não foi por falta de orientação. Pior é que muitos pioraram (a gestão) de um ano para o outro. E a maioria teve problemas justamente por causa de pessoal.

Muitos prefeitos dizem que os conselheiros são insensíveis aos problemas dos municípios...

Não somos. Se a lei manda fazer uma coisa e você não faz, você é punido. Aí, por exemplo, o prefeito João Henrique (de Salvador) fica dizendo que ele é o inimigo público número 1 do Tribunal de Contas. Ele é que é inimigo dele, parece um menino que se queixa de bulling, porque tudo é perseguição contra ele.

Vocês esperavam que a gestão financeira de 2011 de Salvador, em função do secretário da Fazenda Joaquim Bahia fosse melhor...

Houve melhora em alguns pontos e piora em outros. Ocorreu coisas espantosas (no relatório sobre as contas de 2011). Só multas e atrasos em contas foi de R$ 1,350 milhão; o percentual de arrecadação dos valores inscritos em dívida foi de apenas 1% do montante vencido. Ou seja, ele não geriu Salvador, ele brincou com Salvador. Hoje ele tem um débito de R$ 172 milhões na prefeitura. Até pagamento de multa de trânsito para funcionário ele pagou. Teve 1.470 veículos locados. Isso não é razoável. O descalabro da gestão dele é coisa de louco. Ainda pergunta por quê?

O prefeito insiste na tese que não houve dolo e improbidade administrativa. Afinal houve ou não?

O conselheiro José Alfredo Rocha (relator das contas de 2011) mandou o relatório para o Ministério Público. É a primeira das três (contas rejeitadas) que vai para o MP. É o Ministério Público que vai verificar se houve dolo ou não.

Quando o TCM manda um prefeito devolver recursos, como foi o caso da auditoria nos gastos de publicidade de 2009, (o pedido foi devolução de quase R$ 3 milhões) não se caracteriza dolo?

Eu acho. E o conselheiro Paolo Marconi (que relatou as contas de publicidade) foi muito seguro e mandou, também, para o Ministério Público.

No julgamento das contas de 2011 da prefeitura, os conselheiros manifestaram preocupação com as contas de 2012. Há indícios de que algumas das irregularidades prosseguiram?

Há indícios sim. Acho que um dos problemas do prefeito é que ele não escuta seus secretários. Lembre-se que nos seus oito anos de gestão foram muitos secretários de fazenda.

O secretário Joaquim Bahia pediu orientações ao TCM?

Sim esteve várias vezes aqui. A impressão que dá é que ele deixou o posto porque o prefeito mandava pagar contas que ele (Bahia) achava que não deveria pagar.

Então o tribunal não "persegue" o prefeito João Henrique?

Não. Acho que ele está atirando para todos os lados em função dos problemas da sua administração.

O convênio que o Tribunal de Contas fez com o Ministério Público, para trocar de informações, vai melhorar a fiscalização?

Acredito que sim. Fizemos com o Ministério Público estadual e federal. Todos os prefeitos serão fiscalizados nos dois lados. O nosso sistema vai ser integrado ao dos MPs. Ou seja, os procuradores terão acesso imediato às nossas informações, online.

Qual a receita para um prefeito não ter as contas desaprovadas? Tem muito erro ainda?

Tem. E principalmente no setor de contratação de pessoal. Mas os prefeitos deveriam lutar também contra a queda dos repasses federais. Junta queda de receita com o prosseguimento de gastos não-controlados dá nisso.

Se não for mais austero não consegue equilibrar...

E depois vem culpar o rigor do Tribunal de Contas. Algumas rejeições nos surpreenderam como foi o caso de Vitória da Conquista, provocada pelo não-cumprimento dos 25% do orçamento na Educação. Mas sabemos que o prefeito Guilherme Menezes é uma pessoa criteriosa.

O senhor tem defendido com o procurador regional eleitoral Sidney Madruga que a rejeição das contas nos TCMs já torne um prefeito inelegível, sem a necessidade de passar pela Câmara de Vereadores. Há alguma mobilização nesse sentido?

Não. São só opiniões convergentes. Como está agora, as câmaras municipais funcionam como órgãos superior ao TCM. Enquanto damos um parecer técnico, a Câmara dá político. Se a Câmara se Salvador rejeitasse nosso parecer, João Henrique estava safo. Achamos que o nosso parecer é que deveria valer.

O tribunal recebeu muita pressão este ano, devido às rejeições de contas?

Não. Somos flexíveis quando representantes de prefeitos querem apresentar mais alguns documentos Mas são ponderações, não chega a ser pressão.

