Prefeitos reclamam de reajuste de 8,32% para professores

Com a confirmação do reajuste de 8,32% do piso nacional dos professores, municípios de pequeno e médio portes reclamam da dificuldade em cumprir o percentual.



Segundo a presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Maria Quitéria (PSB), a maioria das prefeituras do estado vai ultrapassar o limite prudencial para gastos com pessoal.



"A lei não está condizente com a receita dos municípios. Como a receita não cresce tanto, fica difícil cumprir o reajuste do piso nacional sem atingir o limite de 54% para gastos com folha de pagamento", aponta Quitéria, prefeita de Cardeal da Silva.



O principal problema, sugere Quitéria, é o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). De acordo com a dirigente da UPB, o conflito entre o piso nacional e a LRF é um dos pontos que "engessam" as administrações municipais.



Para a prefeita, é necessário atualizar a legislação em âmbito federal. "Quando o prefeito cumpre a lei do piso, ele descumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal", afirma.

Segundo Quitéria, existe a perspectiva de suplementação para o cumprimento do piso nacional, porém os pedidos nunca são atendidos. "Eles (o governo) dizem: 'a prefeitura que não consegue pagar, a gente complementa'. Mas nunca vem", garante.

Valorização

A presidente da UPB, no entanto, reforça que nenhum dos prefeitos critica a valorização dos profissionais de educação.



"A gente sabe que vai impactar de modo positivo para eles", afirma Quitéria.



O chefe do Executivo de Lafaiete Coutinho, Zenildo Santana (PP), faz coro com a representante, mas é mais duro na classificação da dificuldade. "É um problema gravíssimo", afirma.



De acordo com a previsão de Santana, cerca de 90% dos municípios da Bahia terão repercussão negativa nas finanças. "Em 2013, você vai ter um índice de 60% a 80% das contas rejeitadas. Não quero nem pensar 2014. O cara para virar prefeito tem que virar mágico", aponta Santana.



"Não houve planejamento federal. Os municípios pequenos estão perdendo alunos e não tem como diminuir o número de professores, a maioria é concursada", diz.



Segundo a dirigente da UPB, o entrave é mais grave quando se avalia o uso do Fundeb para pagamento de pessoal. "Muitos municípios gastam mais do que o valor repassado do Fundeb para o pagamento dos professores. E o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) não ganha reajuste", critica Quitéria.

