Prefeitos questionam arrecadação tributária em encontro

Uma discussão sobre a divisão dos tributos e de como melhorar a receita dos municípios aconteceu durante uma assembleia entre os administradores baianos antes do 4º Encontro de Prefeitos da Bahia, que acontece no Resort Vila Galé Marés, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O evento será aberto na noite desta quinta-feira, 17, com a chegada do governador Rui Costa, que estava prevista para 19h, mas até o fechamento dessa matéria não tinha acontecido.

Os prefeitos querem que o governador seja a ponte entre eles e os deputados federais. "Se chamar os deputados eles não vem. Então vamos pedir o apoio do governador para que ele convoque os líderes da Câmara para estarem com a gente e nos ajude nas pautas municipais", disse Maria Quitéria, presidente União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeita de Cardeal da Silva.

Eles ainda reclamam que na distribuição do "bolo" tributário os municípios ficam com a menor parte, sendo que é nos municípios que os serviços são prestados.

Para Rui Macedo, prefeito de Jacobina, as prefeituras deveriam divulgar os problemas para a população. "A gente não pagou subsídio para estar aqui, poderíamos também pagar uma campanha para informar a população sobre os municípios", disse.

