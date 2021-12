Prefeitos entregam pauta a Dilma

A presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Maria Quitéria (PSB), aproveitou a cerimônia de assinatura do contrato do metrô, nesta terça-feira, 15, em Salvador, para entregar à presidente Dilma Rousseff um documento, pelo qual os prefeitos da Bahia defendem uma participação compartilhada dos recursos da União, capaz de recuperar as finanças das prefeituras.



"Pedi o apoio da presidente para a pauta municipalista em tramitação no Congresso, como a aprovação da PEC 39/2013, que eleva em 2% o Fundo de Participação dos Municípios", informou Quitéria.



No documento entregue a Dilma, a UPB destaca que as prefeituras baianas enfrentam sérias dificuldades para manter, com recursos próprios, alguns programas sociais, sobretudo depois da queda da arrecadação do FPM, decorrente da política de desoneração do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado).



A UPB também cita os prejuízos que a pior seca dos últimos 50 anos causou a mais de 200 municípios baianos, todos obrigados a decretar estado de emergência.



Resíduos sólidos



O mesmo documento, intitulado Pauta Municipalista da Bahia, foi entregue, ontem à tarde, ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), em Brasília, pela presidente da UPB e por cerca de 30 prefeitos baianos que se incorporaram à mobilização municipalista.



Por sugestão do deputado, segundo revelou Quitéria, os prefeitos se reunirão, hoje, com os líderes de partidos na Casa e com presidentes de comissões.

O objetivo é apontar aos parlamentares os projetos em tramitação na Câmara de maior interesse dos prefeitos para irem logo a votação.



Também está agendado um encontro com a bancada federal da Bahia. "Vamos pleitear que os deputados e senadores destinem emendas à implantação, nos municípios, do Plano Nacional de resíduos Sólidos", disse a presidente da UPB.



Esse plano prevê o manejo de resíduos sólidos, a implantação da coleta seletiva e determina que os municípios têm até 2014 para acabar com os chamados lixões.



O maior desafio do municípios, porém, é conseguir recursos e financiamento para a implantação de soluções para os resíduos sólidos.



Pauta



Na pauta a ser entregue aos parlamentares, os prefeitos sugerem ajustes na Lei de Responsabilidade Fiscal, no FPM, e nas legislações da saúde, educação e tributária.



Pedem, por exemplo, que seja excluído do limite de despesa de pessoal dos municípios o Programa Saúde da Família e os Centros de Referência da Assistência Social.



Querem novo índice para correção dos valores per capita do programa nacional de alimentação escolar (PNAE) e novas normas para transporte escolar no meio rural.

Pleiteiam, ainda, que os municípios com até 50 mil habitantes fiquem isentos de comprovar estar em dia com o pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos, para receberem transferências voluntárias dos governos federal e estadual.

