Prefeitos e vereadores eleitos tomam posse nesta sexta-feira

No primeiro dia de 2021, os prefeitos e vereadores eleitos Bahia vão tomar posse. Na capital baiana, o ex-vice-prefeito Bruno Reis (DEM), e Ana Paula Matos (PDT), vão tomar posse nesta sexta-feira, 1º. A cerimônia será realizada às 14h30, na sede da Câmara Municipal de Salvador (CMS) e sem a presença do público, para evitar a disseminação do novo coronavírus.

O evento vai ser transmitido ao vivo na Rádio e TV Câmara e nas redes sociais do Legislativo municipal. Em todo o país, o partido que mais elegeu prefeitos em 2020 foi o MDB, com 783. As legendas que deram maiores saltos em número de filiados nas prefeituras foram DEM, PP e PSD.

O Democratas – partido de Bruno Reis e ACM Neto – atingiu a 466 prefeituras. São 198 a mais que o total de eleitos pelo partido nas eleições municipais anteriores.

