Prefeito, vice e vereadores são diplomados no TRE

O TRE-BA realizou na tarde desta quinta-feira, 15, a cerimônia de diplomação do prefeito ACM Neto (DEM), do vice-prefeito eleito Bruno Reis (PMDB) e dos 43 vereadores eleitos este ano. Antes de receber o diploma Neto informou que na próxima semana divulga sua nova equipe de secretários.

O prefeito ACM Neto disse que está finalizando a montagem da equipe de secretários que irá compor sua nova gestão. Ele afirmou que anuncia a nova equipe na próxima semana e disse também que pretende realizar a primeira reunião com a nova equipe já no dia 28 deste mês, antes do início da gestão.

Neto não revelou nomes dos novos gestores nem aqueles que irão deixar a gestão municipal. De oficial mesmo, até agora, só foi anunciado o nome de Guilherme Bellintani, que deve ocupar uma chamada supersecretaria de Desenvolvimento e Urbanismo.

O primeiro a receber o diploma foi o prefeito, seguido pelo vice e pelo vereador Paulo Câmara (PSDB), atual presidente do legislativo municipal e edil mais votado nas últimas eleições.

Durante a solenidade um dos vereadores mais assediados foi o cantor Igor Kannário.

Igor kannário chegou ao TRE para a diplomação com o seu novo visual de vereador. Perguntado sobre seu interesse na vida pública, disse que sua bandeira será "a do povo". Também lembrou que está fazendo uma agenda que contemplará shows sem atrapalhar sua rotina de vereador. Kannário também informou que já tem candidato a presidência da Câmara, cuja eleição ocorrerá dia 2 de janeiro, mas não revelou quem. Nos bastidores se conta que ele almoçou com o vereador Léo Prates dia 17, o que dá pistas sobre sua escolha.

Reajuste

O prefeito descartou o reajuste do subsídio para chefe do executivo, vice e secretários. Na Câmara de vereadores a discussão da próxima semana gira em torno do reajuste ou não do subsídio dos vereadores.

