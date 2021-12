Prefeito pede que conselheiro se cale; Maracajá reage

Sentindo-se ofendido pelas declarações do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Paulo Maracajá, o prefeito João Henrique Carneiro (PP) através de nota, disse que a competência do conselheiro "se esgota com o julgamento do processo" e pediu "respeito" do Tribunal em relação a Salvador. Ao saber da reação do prefeito, Maracajá retrucou. "Ele não pode determinar quando eu devo falar ou não".

Em entrevista publicada na edição desta quinta-feira, 20, do jornal A TARDE, Maracajá criticou o método de João de administrar a cidade, que levou o TCM a rejeitar as contas de 2009, 2010 e 2011 da prefeitura. O presidente do Tribunal chegou a dizer que, ante a quantidade de irregularidades apontada pelos auditores, João Henrique não teria gerido, mas brincado com a capital baiana.

O prefeito rebateu: "Se ele brinca com o TCM, ao contrário do que ele diz, eu não brinco com a prefeitura, nem com o povo de Salvador, que como disse, confiou a gestão da cidade a mim, por duas vezes consecutivas", declarou João, invocando o respaldo que teria da população nessa polêmica. "Entre a vontade do povo de Salvador e a opinião de um conselheiro, eu fico com a vontade do povo, que me elegeu por duas vezes prefeito de Salvador", argumentou.

Povo "ofendido" - Para o prefeito, a entrevista de Paulo Maracajá atingiu toda a sua equipe e os servidores municipais. "Será que Paulo Maracajá, quando faz suas declarações fora do processo, acredita que o desembargador Pedro Guerra, que foi procurador-geral do Município, Angélica Guimarães, atual procuradora-geral de Salvador, além de Lisiane Guimarães, Oscimar Torres, Joaquim Bahia, secretário da Fazenda além dos demais secretários municipais que atuam ou atuaram durante minhas duas gestões, os 22 mil servidores municipais, procuradores e controladores do município brincam com a cidade, como ele afirma?", indaga, interpretando que a própria população que o elegeu duas vezes também teria se sentido ofendida.

João Henrique queixou-se ainda do destaque dado às suas gestões na página em que foi publicada a entrevista de Maracajá e uma matéria sobre o balanço das contas rejeitadas de prefeituras da Bahia. "Na entrevista dada pelo conselheiro Paulo Maracajá ao jornal A TARDE, o assunto principal é o prefeito João Henrique, apesar dos títulos da notícia e entrevista tratarem da rejeição das contas de 188 prefeituras e problemas devido a ações como gastos com pessoal. Isso demonstra claramente um movimento para atingir a pessoa do prefeito de Salvador".

O presidente do TCM classificou de "piada" João transferir as críticas que fez para os servidores e a população de Salvador. "Respeito a todos. Minha opinião foi sobre um prefeito que teve as contas rejeitadas três vezes", disse, explicando que quem teria começado a polêmica foi o prefeito ao dizer que o Tribunal o persegue e o elegeu como "inimigo público número 1". Diante dos supostos ataques de João, Maracajá disse não ser "obrigado a ficar calado". Ele também desdenhou do suposto apoio popular que o prefeito diz ter. "Fui muito cumprimentado na rua pela entrevista ao A TARDE".

