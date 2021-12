Prefeito oficializa revogação de decretos

A Prefeitura de Salvador anulou nesta sexta-feira, 14, dois dos três decretos de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação assinados no mês passado. A medida foi tomada depois de reportagens de A TARDE sobre a falta de transparência da administração municipal e de o prefeito João Henrique ser acusado pela oposição na Câmara de privilegiar o setor privado da construção civil.



O Diário Oficial desta sexta publicou as duas decisões que revogam os decretos 20.709 e 20.733. Eles se referem a uma área total de um milhão de m² – dos cinco milhões de m² correspondentes aos três decretos – entre Campo Grande, Cidade Baixa, Bonocô e Av. Paralela. O terceiro decreto, que abarca áreas da Linha Viva – projeto de via entre Av. Paralela e o subúrbio ferroviário –, continua em vigor. O secretário municipal de Comunicação, André Curvello, explicou que o recuou se deve a “equívocos” na publicação dos decretos.



O Ministério Público Estadual havia cobrado anulação ou publicação dos detalhes das áreas declaradas de utilidade pública. A opção foi pela anulação de parte deles e pedido de adiamento de prazo para a discussão do decreto ainda em vigor. O prazo vence na semana que vem.



O DO do Município esclareceu que a área do Campo Grande/Cidade Baixa integrou o projeto de requalificação do local, que foi doado e depois tomado pela Fundação Baía Viva, controlado por empresários do setor mobiliário e presidida por Carlos Suarez.

Sobre a área entre Bonocô e Paralela, agora livres da utilidade pública, o prefeito alegou, no DO, que “o projeto de mobilidade urbana foi encaminhado pelo município ao governo do Estado para análise de viabilidade de execução”.

A prefeitura havia alegado que tais áreas serviam para a construção das vias exclusivas de ônibus previstas na adequações viárias para a Copa de 2014.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste sábado, 15, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

