Prefeito entrega 'chave' de Guanambi para Jesus Cristo

O primeiro decreto do prefeito de Guanambi, Jairo Silveira Magalhães (PSB), deixou de lado a imparcialidade religiosa prevista no princípio do Estado Laico. Isso porque, após assumir a gestão do município no Centro-Sul da Bahia, ele entregou "as chaves da cidade ao senhor Jesus Cristo". A decisão, inclusive, foi publicada no Diário Oficial Municipal de Guanambi.

Jairo disse que foi "designado por Deus" e que por isso declarou que a cidade pertence a "Deus e todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sobre a cobertura do Altíssimo".

Declaro que a cidade pertence a Deus e todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sobre a cobertura do Altíssimo

O prefeito foi além e aproveitou o decreto para "cancelar em nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer outro Deus ou entidades espirituais".

Jairo foi eleito com 50,85% dos votos válidos (23.989).

Apesar de curiosa, a atitude de Jairo não é inédita. Em 19 de dezembro de 2016, a prefeita de Sapezal (Mato Grosso), Ilma Barbosa, assinou um ato semelhante.

Insatisfeita com o candidato que a derrotou nas urnas, ela decidiu "entregar a cidade para Deus". O decreto assinado por Jairo repete o texto do publicado no Mato Grosso.

