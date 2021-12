Prefeito e vice de Santo Amaro têm mandatos cassados

O prefeito Ricardo Jasson Magalhães do Carmo (PT) e o vice-prefeito Leonardo Araújo Pacheco Pereira (PSB) de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, tiveram seus mandatos cassados pela Justiça Eleitoral da Bahia. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desta segunda-feira, 25.

Os dois são acusados de corrupção eleitoral por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico, durante as eleições de 2012.

De acordo com a decisão da juíza da 178ª Zona Eleitoral, Eike Figueiredo Schuster Gordilho, os dois estão inelegíveis por oito anos e foram condenados a pagar uma multa no valor de R$ 20 mil.

Eles ainda podem recorrer da decisão. A reportagem tentou contato com a prefeitura de Santo Amaro, mas não obteve sucesso.

adblock ativo