Prefeito e vereadores eleitos em Salvador são diplomados

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) promoveu, no final da tarde desta terça-feira, 18, a diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2012 em Salvador. O prefeito eleito, ACM Neto, e a vice, Célia Sacramento, além dos 43 vereadores que vencerem esse ano participaram da cerimônia, realizada no auditório do TRE-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Em discurso de abertura da solenidade, a presidente do TRE-BA, desembargadora Sara Brito, destacou a celeridade das eleições deste ano. O primeiro a ser diplomado foi ACM Neto e depois foi a vez de Célia Sacramento; na sequência, o vereador eleito com o maior número de votos, Carlos Muniz (PTN).

Conforme o TRE, os diplomandos que não compareceram poderão retirar os seus diplomas posteriormente no Almoxarifado do Tribunal. A diplomação habilita os candidatos eleitos a exercerem os cargos a partir do dia primeiro de janeiro de 2013.

