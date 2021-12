Prefeito diz que troca de secretários só vai acontecer depois do Carnaval

O prefeito de Salvador, ACM Neto, fará as trocas dos secretários que forem disputar as eleições de 2014 apenas depois do Carnaval, ao contrário do governador Jaques Wagner, que já antecipou a maior parte das mudanças na sua equipe.

O chefe do Executivo baiano deixou para mais tarde apenas os casos dos secretários de Comunicação, Robinson Almeida; da Casa Civil, Rui Costa; e de Infraestrutura, Otto Alencar.

Os dois últimos, respectivamente candidato a governador e a senador, só deixarão a administração estadual próximo ao período determinado pela legislação eleitoral, no começo de abril.

No caso da reforma do secretariado de Wagner, já houve trocas em sete pastas, mais a criação de uma secretaria: do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

Já o gestor municipal realizará mudanças muito mais modestas. Até o momento, apenas três integrantes da sua equipe se colocaram como candidatos no pleito de outubro: os secretários de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia (DEM); da Cidade Sustentável, Ivanilson Gomes (PV); e de Promoção Social e Combate à Pobreza, Maurício Trindade (Pros).

"Eu só vou cuidar disso em fevereiro, porque a substituição desses secretários só acontecerá em março", diz Neto, sem descartar outras mudanças.

"Pode ser que a troca seja maior ou menor, se algum deles decidir que não é candidato ou se outros decidirem se candidatar", completa.

O prefeito afirma que ainda não avalia possíveis substitutos, mas aponta para uma gestão de perfil majoritariamente técnico.

"A nossa equipe é essencialmente técnica, mesmo quando temos políticos no secretariado, como é o caso de José Carlos Aleluia, que já foi deputado. Mesmo em um caso desse, tem que ter a possibilidade de identificação com aquela pasta, aquele setor", afirma.

De acordo com Neto, não é um "critério" a provável substituição dos secretários por integrantes da própria equipe. "Para mim, o mais importante é permitir que o trabalho tenha continuidade", defende.

Candidatos

Aleluia tenta ser o candidato das oposições ao governo da Bahia. No entanto, enfrenta como candidatos de maior peso o ex-governador Paulo Souto (DEM), seu correligionário, e o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB).

Uma outra possibilidade para o democrata seria disputar novamente uma vaga na Câmara dos Deputados, onde já exerceu cinco mandatos. Caso Neto decida trocar Aleluia por alguém da própria pasta, o substituto poderia ser o atual número dois da pasta, o subsecretário Orlando Santos.

"Esse assunto é da inteira responsabilidade do prefeito. Eu não preencho nenhuma cota partidária. Certamente ele fará uma escolha pessoal", opina Aleluia.

Uma "escolha pessoal" de Neto também deverá marcar a substituição de Maurício Trindade na Secretaria de Combate à Pobreza. "Não é uma questão partidária. Na época em que eu assumi, foi em função da nossa relação pessoal", afirma o deputado federal licenciado, que vai tentar a reeleição.

Na Cidade Sustentável, o PV indicará um nome para o prefeito, após debate interno, diz Ivanilson. "O prefeito vai avaliar e pode confirmar ou não. Mas a ideia é que seja alguém do PV", afirma o verde, que se organiza para concorrer a deputado federal.



Entre os nomes que poderiam suceder Ivanilson no comando da pasta, estão o ex-deputado federal Edson Duarte, o subsecretário André Fraga, e José Saraiva Peixoto, diretor da secretaria.

