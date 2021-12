Prefeito diz que mais pessoas vão pagar IPTU

O aniversário de 34 anos do prefeito ACM Neto foi comemorado na manhã deste sábado, 26, com uma missa no Santuário de Irmã Dulce, no Largo de Roma. Assim como nos festejos do seu avô, o falecido senador ACM, a celebração lotou a igreja e reuniu diversas autoridades políticas.

Após a missa, Neto fez um pequeno balanço do seu primeiro mês de governo. Ele revelou que o maior desafio da prefeitura é a questão orçamentária e que Salvador já perdeu a capacidade de fazer investimentos com recursos próprios.

"Nós herdamos uma dívida que deve chegar perto de R$ 450 milhões, dívida esta de curto prazo.Por outro lado, temos que fazer um contingenciamento de R$ 500 milhões em 2013, porque o orçamento projetado para a prefeitura é irreal. O quadro financeiro é dramático" - anuncia Neto.

Para reverter a situação, o prefeito está tomando uma série de medidas, como acompanhar de perto a revisão dos contratos firmados na gestão anterior. Outra será a modernização do sistema de cobrança tributária. "Vai haver uma série de medidas tributárias, que vamos encaminhar logo em seguida ao Carnaval. Neste momento, não há mexida em alíquota de impostos. A gente vai procurar ampliar eficiência arrecadatória, fazer justiça fiscal."

Por "justiça fiscal", o prefeito se refere às alterações que serão feitas no IPTU. Mais pessoas terão que pagar o imposto. "Nós temos um problema sério, que é a planta genérica de valores da cidade. Estimamos que poderíamos ter mais de 1 milhão de unidades pagadoras de IPTU. No entanto, só temos 650 mil. Não adianta falar em mexer no valor do IPTU, sem antes intervir na planta genérica de valores e trazer para o mundo formal, do pagamento de tributos, uma massa enorme que não paga."

A equipe fazendária do prefeito também estuda medidas para definir o valor do imposto tendo em vista o valor de cada imóvel. Segundo o prefeito, o padrão de cobrança hoje não é preciso. "Quanto mais luxuoso for o imóvel, mais pagará", revela.

