Prefeito diz que incoerente é o governador

O prefeito ACM Neto (DEM) devolveu ao governador Rui Costa (PT) a acusação de "incoerente" devido à posição em relação à aprovação da CPMF. No fórum dos prefeitos da Bahia, na noite desta quinta-feira, 17, Rui questionou o fato de Neto cobrar do governo federal a liberação da verba para o sistema BRT em Salvador e, por outro lado, se posicionar contrário à recriação de um mecanismo que dará mais recursos à União.



Nessa sexta, 18, Neto retrucou: "Incoerente está sendo o governador Rui Costa ao defender um imposto impopular que penaliza, no final das contas, a maioria do povo pobre brasileiro quando vai ao supermercado e vê o repasse da CPMF nos produtos da cesta básica. Eu sempre fui coerente e contra a CPMF, ao contrário do partido do governador o PT, que quer criar mais um novo imposto para tapar o rombo orçamentário de R$ 40 bilhões que eles mesmo provocaram para ganhar as eleições de 2014", disse o prefeito, através de nota.

