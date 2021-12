Prefeito diz que é 'normal' investigação de caixa dois

O prefeito ACM Neto (DEM) classificou nesta segunda-feira, 6, como 'normal' o inquérito aberto pelo Ministério Público Eleitoral na Bahia (MPE-BA) para investigar denúncia de que ele teria recebido R$ 1,8 milhão por meio de caixa dois da Odebrecht nas eleições de 2012.

“É normal. Houve aquela delação da Odebrecht, que está no Ministério Público Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Não tem nada demais. Pelo contrário, espero que ela aconteça o quanto antes e a gente possa esclarecer tudo e encerrar o quanto antes essa apuração. Não recebi com nenhuma novidade. Já sabia disso há muito tempo”, minimizou Neto, durante evento no Parque da Cidade, onde lançou mais uma etapa do programa Salvador 360.

A informação sobre a abertura de inquérito foi divulgada pela coluna Expresso, da revista Época, no domingo, 5. ACM Neto, por sua vez, sustenta que a doação da empreiteira ocorreu de forma legal, captada por meio do Democratas.

A acusação de que Neto teria recebido caixa dois foi feita pelo ex-diretor superintendente da Odebrecht na Bahia, André Vital Pessoa de Melo, um dos delatores da construtora no âmbito da Lava Jato. Em março, Vital apresentou planilhas do departamento de propinas do grupo na qual Neto era apelidado de "Anão".

Segundo o delator, os valores destinados à campanha do democrata foram pagos em quatro parcelas: uma de R$ 600 mil (em agosto de 2012), duas de R$ 500 mil (em junho e setembro), e uma de R$ 200 mil (em novembro, após a eleição). "As entregas foram realizadas por mim, em espécie, ao interlocutor do candidato, Lucas Cardoso, no escritório da campanha", disse.

