Prefeito divulga nomes que vão compor secretarias de Salvador

Os novos secretários que vão compor a gestão municipal de Salvador foram anunciados na manhã desta terça-feira, 5, pelo prefeito ACM Neto (DEM), em coletiva no Palácio Thomé de Souza. Confira os nomes que vão compor as pastas da cidade:

Bruno Reis - Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra)

Formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal), com pós-graduação em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Bruno Reis é o atual vice-prefeito da cidade, eleito em 2016 junto com ACM Neto. Já foi assessor da Câmara de Vereadores, da Câmara Federal (ao lado de ACM Neto, quando o atual prefeito era deputado) e exerceu por duas vezes o mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, tendo recebido prêmios de destaque parlamentar pela imprensa e exercido a função de líder da oposição. Já foi também secretário municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza no primeiro mandato da atual gestão municipal, trabalhando na elaboração e desenvolvimento de programas importantes, como o Primeiro Passo.

Leonardo Prates - Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps)

Mais conhecido como Leo Prates, é engenheiro eletricista por formação, com pós-graduação em Administração pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Foi vereador de 2013 a 2019, exercendo, durante o mandato, a presidência da Câmara Municipal no biênio 2017/2018. Em 2018, foi eleito deputado estadual, se licenciado para assumir a Semps. Antes, Leo Prates já tinha grande militância partidária, inclusive atuando como secretário-geral do Diretório Central do Estudantes da Ufba. Foi assessor de ACM Neto quando o prefeito era deputado federal.

Rogéria Pereira dos Santos - Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ)

Advogada, foi eleita vereadora de Salvador para a legislatura que começou em 2017 e segue até 2021, se licenciando do cargo para assumir a nova função, a convite do prefeito ACM Neto. Possui MBA em Administração Pública, pós-graduação em Política de Assistência Social, além de ser radialista. Foi ativista humanitária na África por 14 anos, com auxílio direto e indireto a mais de 20 mil pessoas. Elabora e coordena projetos sociais e milita em prol dos direitos humanos, inclusive das mulheres, crianças e adolescentes.

Felipe Lucas - Ordem Pública (Semop)

É formado em administração, com MBA e curso de extensão em Toronto, no Canadá. Foi eleito vereador em 2016, se licenciando do cargo para assumir a secretaria a convite do prefeito ACM Neto. Fez carreira na iniciativa privada, quando recebeu o convite para ingressar na vida pública e assumir a chefia de gabinete da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em Recife e Brasília. Em 2012, foi nomeado chefe de gabinete da então Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil, que tinha Paulo Fontana como secretário, ajudando na elaboração e desenvolvimento de projetos importantes como o Casa Legal e o Morar Melhor. É conhecido por incentivar eventos esportivos e atletas em início de carreira.

adblock ativo