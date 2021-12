Prefeito detalha plano de cargos que enviará à Câmara

A prefeitura de Salvador detalhou ontem o novo plano de cargos e vencimentos (PCV) dos servidores públicos municipais. O projeto deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores até o final da semana e o reajuste é retroativo ao mês de maio.



"São 12 anos de promessas contínuas que finalmente chegam ao fim. Até o final da semana o projeto estará pronto para ser enviado à Câmara, que eu espero que vote até junho", afirmou o prefeito ACM Neto (DEM).



Os reajustes variam entre 20% e 200%, a depender do cargo e do nível de escolaridade (veja tabela abaixo) - os percentuais ficam entre 30% e 200% para nível superior e 20% a 65% para de nível médio. De acordo com o secretário municipal de Gestão, Alexandre Pauperio, mais de 10.300 servidores serão beneficiados com o chamado "planão" - 6.272 da ativa e 4.080 aposentados.



Entre os exemplos de correção dos vencimentos, o prefeito citou engenheiros e arquitetos, que pulam do vencimento básico de R$ 1.087,92 para R$ 3.370,28 por mês.



"O plano não foi feito ao longo de 12 anos porque é difícil. Identificamos 60 variáveis que foram sanadas", apontou Pauperio. Apesar de atingir uma parcela considerável dos servidores, funcionários públicos da saúde e da educação terão planos diferenciados.



No caso dos servidores da Secretaria da Saúde, há uma revisão programada do plano de cargos e vencimentos aprovado em 2010, segundo o secretário. Os entendimentos com os funcionários da educação seguem em separado, com a previsão de serem encerrados até o final da semana, após 10 anos em discussão.



"Nós temos negociações em andamento com a educação, através da APLB-Sindicato, e até o final desta semana encaminharemos o projeto à Câmara, onde será estimado todo o impacto orçamentário e financeiro dessas medidas", indicou o titular da Gestão.





Secretário e prefeito adotaram discursos similares quanto à "conquista histórica dos servidores", mas também sobre os reflexos do consenso em torno do plano de cargos e vencimentos.



Para o prefeito, o PDV vai permitir à prefeitura cobrar ainda mais qualidade na prestação de serviços por parte dos servidores municipais. "A ideia é fazer com que a prefeitura seja desejada pelos bons profissionais e cobrar ainda mais dos servidores", afirmou o prefeito.



Segundo ACM Neto, o PDV é um compromisso de campanha, que, junto com o plano de saúde e odontológico, completa uma série de ações de valorização dos servidores públicos municipais.



No mesmo tom do prefeito, Pauperio citou que o esforço da administração será recompensado com a melhoria dos serviços. "Deixamos de ser cobrados e agora podemos cobrar mais", frisou.



Além das novas projeções, com 21 níveis de ascensão e um menor desequilíbrio entre os salários do setor público e do setor privado, o novo PDV extingue a contratação de profissionais com ensino fundamental e promove o enquadramento por tempo de serviço escalonado em três anos.

Negociação

O plano apresentado ontem foi tratado também por representantes dos servidores como uma conquista histórica. Resistentes num primeiro momento ao projeto, os servidores da Transalvador acataram a suspensão da negociação da reposição da inflação nos próximos dois anos de acordo com os enquadramentos por tempo de serviço. "Só estamos aguardando que a prefeitura encaminhe para a Câmara de Vereadores", afirma o presidente da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram), Adenilton Júnior.

De acordo com o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), Bruno Carianha, a proposta foi aprovada na assembleia da entidade antes de a prefeitura tornar pública.

"Estamos aguardando a minuta final. Foi resolvida a demanda salarial, mas ainda restam demandas como condições de trabalho e fardamento", afirma Carianha.

Para Adenilton Junior, encontrou-se uma solução que agradou a todos os segmentos do funcionalismo.

adblock ativo