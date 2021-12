Prefeito de Serrinha anuncia corte de 15% nos salários

Para driblar a crise econômica em 2015, o prefeito de Serrinha, Osni Cardoso, anunciou na manhã desta sexta-feira, 23, em visita ao Jornal A TARDE, o corte nos salários dos cargos municipais comissionados, incluindo a própria remuneração e a dos secretários.

Além disto, também haverá redução em 30% nas gratificação dos agentes públicos, realização de "turnão" e redução de serviços não essenciais.

"A expectativa da prefeitura é ter uma redução de R$ 120 mil por mês, que ainda é insuficiente para superar a crise, mas já é um caminho", afirmou o prefeito.

Segundo ele, um dos programas que obtiveram bons resultados no município, inclusive financeiramente, é o Mais Médicos. "A prefeitura tem que arcar apenas com a moradia e o carro para o transporte do profissional. Com isso, tem um custo mensal de R$ 1.500", ressaltou.

Já os médicos brasileiros, de acordo com o prefeito, possuem um salário líquido mensal de R$ 12 mil, o que custa aos cofres municipais cerca de R$ 30 mil por mês, incluindo salário bruto e pagamento de plantões.

Centro de Abastecimento

Osni Cardoso anunciou ainda a construção do Centro Comercial e de Abastecimento de Serrinha, com inauguração prevista para maio de 2016.

Com um investimento de R$ 30 milhões da iniciativa privada, o centro abrigará, em uma área 100% comercial, estabelecimentos de grandes porte, como supermercado, e os feirantes que já atuam em outros espaços da cidade.

