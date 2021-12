Prefeito de Piraí do Norte tem contas rejeitadas pelo TCM-BA

Em sessão realizada nesta quarta-feira, 4, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) rejeitou as contas da prefeitura de Piraí do Norte, de responsabilidade do prefeito Everaldo Souza dos Santos. As contas são relativas ao exercício de 2018.

Em seu parecer, o relator conselheiro Fernando Vita multou o gestor em R$4 mil em razão das irregularidades apontadas no relatório técnico. Também foi determinada uma segunda multa, no valor de R$28.800,00, equivalente a 30% dos subsídios anuais do prefeito, devido a extrapolação do limite para despesa total com pessoal, o que motivou o parecer pela rejeição.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), as prefeituras podem investir até 54% da receita corrente líquida em gastos com pessoal. No caso da prefeitura de Piraí do Norte, foram investidos 65,18%.

O prefeito Everaldo Souza dos Santos ainda terá que devolver aos cofres municipais a quantia de R$1.773,37, com recursos pessoais, em razão de pagamento a mais a um secretário municipal.

O prefeito ainda pode recorrer contra a decisão.

