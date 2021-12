Prefeito de Nova Fátima sofre atentado enquanto dormia

O prefeito da cidade de Nova Fátima (nordeste da Bahia, a 220 km de Salvador), Manoel Santos de Oliveira (PT), de 58 anos, que não alcançou reeleição no pleito deste ano, sofreu um atentado na madrugada desta segunda-feira, 22.

Conforme agentes da Delegacia de Polícia Civil do município, baseados em depoimento de testemunhas, dois bandidos armados desceram de um veículo de passeio (cor preta), em frente à residência do prefeito, e disparam cerca de 12 tiros.

Na casa, onde já funcionou uma pousada, dormiam doze pessoas, incluindo o político. Conforme depoimento de um segurança do domicílio, que não teve o nome divulgado, o atentado ocorreu por volta de 1h40. Os bandidos fugiram após o alarme ter disparado. Ninguém ficou ferido no atentado. A proximidade do domicílio com a BR-324, segundo a polícia, facilitou a fuga.

As testemunhas estão sendo interrogadas ao longo do dia pelo delegado Sérgio Vasconcelos, que está a frente do caso. Até o momento, a polícia não descarta nenhuma hipótese para o crime. Inclusive, apura a possibilidade de o atentado ter motivações políticas.

Natural de Riachão do Jacuípe, Manoel do Paradise, como é conhecido, administra a cidade de Nova Fátima desde 2008. Eeste ano, ele tentou a reeleição municipal, mas foi derrotado nar urnas por Amado Moreira da Cunha (PR).

