Prefeito de Itagimirim é assassinado com quatro tiros em bar

Prefeito de Itagimirim (cidade a 602 quilômetros de Salvador), Rielson Santos Lima (PMDB), 51 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira, 29. De acordo com o Blog do Anderson, o prefeito estava com um primo em um bar quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram contra a vítima. O gestor foi atingido por quatro tiros.



Segundo informações do site Radar 64, o prefeito ainda tentou fugir após ser baleado pela primeira vez, mas foi perseguido por um dos criminosos, que efetuou os demais disparos. Depois do crime, os bandidos fugiram em um carro que dava cobertura aos homicidas.

Rielson chegou a ser levado para o Hospital Regional de Eunápolis em uma ambulância escoltada, onde foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 23h, quatro horas após ter sido baleado.



Investigação



"Soubemos que ele estava devendo a algumas pessoas, entre elas alguns ciganos. Esta está sendo a nossa principal motivação. Crime político está descartado inicialmente.", afirmou a coordenadora da 23ª Coorpin (Eunápolis), delegada Valéria Fonseca. A delegada informou que já tem alguns suspeitos, mas o caso está sendo mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações.

Segundo populares e políticos da cidade, Rielson vinha adotando medidas consideradas duras no município, com o intuito de ajustar as finanças. Uma delas foi extinguir alguns cargos comissionados, mudanças na estrutura das secretarias de Administração e Finanças, além de cortes de salários começando pelo dele e do vice-prefeito.

O chefe de gabinete Alberto Luiz Alves, confirmou as mudanças, mas disse não acreditar que o crime tenha relação com elas ou com política, já que o prefeito era uma pessoa pacífica e não se envolvia em confrontos. "Ele era uma pessoa que não gostava de brigas. Era trabalhador e humilde. Acredito que tenha sido algo envolvendo problemas pessoais mesmo", disse.

Ainda conforme Alves, Rielson rompeu recentemente com o vice-prefeito Rogério Andrade de Oliveira (PP) após uma briga interna. Com a morte de Rielson, o vice vai assumir a prefeitura. A câmara de Vereadores decretou 3 dias de luto oficial. Todo o comércio, agências bancarias, órgãos públicos e escolas amanheceram fechados.

Rielson, que estava no seu segundo mandato, era empresário na área de farmácia. Ele era casado e tinha dois filhos pequenos. O corpo será velado na Igreja Matriz de Itagimirim e o sepultamento está marcado para as 17 horas no cemitério municipal.

Da Redação e Alean Rodrigues Prefeito de Itagimirim é assassinado com quatro tiros em bar

