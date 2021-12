Prefeito de Ibicuí morre em Vitória da Conquista

O prefeito de Ibicuí, Cornélio Morais (PDT), de 50 anos, morreu nesta segunda-feira, 17, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O gestor faleceu em decorrência de complicações depois de uma cirurgia no estômago.

Ele chegou a ser internado na UTI de um hospital da cidade, mas não resistiu. A vice-prefeita Gilnay Santana, irmã do deputado Coronel Santana, vai assumir a prefeitura.

A previsão é que o corpo do prefeito chegue em Ibicuí às 14 horas desta segunda, quando terá uma carreata pela cidade até o ginásio da Escola São Pedro, onde será o velório. O enterro está agendado para as 9 horas desta terça, no cemitério da cidade.

Cornélio deixa esposa e filhos. A prefeitura decretou luto de quatro dias em Ibicuí e feriado municipal nesta terça.

Por conta do falecimento, as festas de rua que aconteciam na cidade desde o último dia 8 foram suspensas. Também foi a cancelada a noite cultural, agendada para esta quinta, 20, quando seria aberto oficialmente o São João de Ibicuí.

Com isso, a programação junina na cidade começa na sexta, 21, de acordo com Jailton Gonçalves, coordenador da Comissão de São João de Ibicuí.

