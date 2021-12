Prefeito de Gandu renuncia por 'problemas de saúde'

O prefeito de Gandu, Ivo Sampaio Peixoto (PCdoB), renunciou ao cargo. O político alegou motivos de saúde, de acordo com nota divulgada no perfil da prefeitura no Facebook nesta segunda-feira, 4.

Em carta explicando a decisão, Ivo Sampaio afirmou que enfrenta "sérios e progressivos problemas de saúde". Ele já precisou se afastar duas vezes do cargo para se tratar.

Na ocasião, o vice Djalma dos Santos Galvão (PT) administrou interinamente a prefeitura. Agora com a renúncia, o vice assume o cargo de vez.

Ele vai tomar posse em sessão extraordinária na Câmara de Vereadores nesta quarta, 6.

adblock ativo