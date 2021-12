Prefeito de Feira adota tom conciliador em relação a Dilma

Dois dias antes de a presidente Dilma Rousseff visitar Feira de Santana, o prefeito da cidade, José Ronaldo (DEM), disse ter certeza de que ela será bem recebida pela população. "Será tranquilo, sem nenhum problema", afirmou Ronaldo na segunda-feira, 23, em visita ao A TARDE.

Já o senador Ronaldo Caiado (DEM), ao comentar sua recente passagem pela cidade, disse ter ficado surpreso com a reação popular contrária à presidente.

Com a aprovação a seu governo em queda, Dilma vai quarta, 25, a Feira para a entrega de dois conjuntos do Minha Casa, Minha Vida.

Licitação do BRT

Com a liberação de um empréstimo de R$ 90 milhões pela Caixa Econômica Federal para as obras do BRT da cidade, o prefeito confirmou a licitação para o próximo dia 17 de março. Um dia antes, haverá a licitação para o sistema de transporte público.

Há duas semanas, algumas entidades - entre elas o Sindicato dos Rodoviários de Feira de Santana (Sintrafs) - acionaram os Ministérios Públicos Estadual e Federal para pedir a suspensão da licitação do BRT.

"Acho estranho que, 15 dias antes, o Ministério Público se manifestou sobre ações parecidas, com os mesmos argumentos. É uma tentativa política lamentável", disse Ronaldo, em referência ao fato de o presidente do Sindicato dos Rodoviários ser o vereador Alberto Nery (PT).

Ronaldo ainda elogiou o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), mas não o considerou como possível candidato a presidente em 2018, como fez Caiado.

"Tem um futuro político brilhante. É jovem, então na lógica da vida ele não está nem na metade. Tem muito tempo para fazer a vida política dele", afirmou.

