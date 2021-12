Prefeito de Dom Basílio morre vítima de câncer

Morreu na manhã deste sábado, 18, o prefeito do município de Dom Basílio, no sudoeste baiano, distante 603 km de Salvador, após um ano de tratamento contra o câncer. Marilton Tanajura Matias (PSD) passava por cuidados médicos em sua própria residência, em Livramento de Nossa Senhora, quando faleceu, segundo informações do site Brumado Notícias.

A administração da cidade passará a ser oficialmente assumida por João Dias Pereira (PMDB), que já ocupava o cargo interinamente desde o ano passado, quando Marilton se afastou para cuidar da saúde.

A informações sobre o sepultamento não foram divulgadas pela família.

