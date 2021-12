Prefeito de Aporá é encontrado morto

O prefeito do município baiano de Aporá, José Raimundo de Santana, conhecido como Zé Raimundo (PT), foi encontrado morto nesta quinta-feira, 28. De acordo com o delegado da cidade, Antônio Florentino, o corpo do prefeito foi encontrado por familiares enforcado na área de serviço da casa dele.

A polícia trabalha com a suspeita de suícidio. "Não há indício de homicídio, já que a casa não foi arrombada", explica o delegado. Peritos da Polícia Técnica foram para o local.

Segundo o delegado, o prefeito, que estava em seu primeiro mandato, sofria muita pressão popular. Ele tentava ser eleito há oito anos.

Com a morte do prefeito, a cidade será administrada pelo vice-prefeito João Ferreira da Silva Neto, conhecido como Neto.

