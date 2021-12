Prefeito critica "balcão de negócios" em Brasília

O prefeito ACM Neto criticou nesta segunda-feira, 11, o que chamou de de "balcão de negócios" montado em Brasília, referindo-se às negociações do governo com partidos para que votem contra o impedimento da presidente Dilma Rousseff. O prefeito de Salvador afirmou que, por sua posição institucional, tem procurado não manifestar opinião contra ou a favor do impeachment.

"Como cidadão e homem público, não posso deixar de dizer da minha grande preocupação, do meu estarrecimento em ver esse balcão de negócios montado em Brasília, inclusive envolvendo áreas que são essenciais ao governo federal, como é o caso do Ministério da Saúde, que está no centro da barganha, da chantagem, do toma lá, dá cá. Isso é deplorável, revoltante", afirmou o democrata

Para ele, os deputados devem votar por "sua consciência". "Agora, o eleitor e cidadão tem que ficar bastante atento, porque aquele deputado que for beneficiado de alguma forma com cargo, com algum tipo de favor do governo federal, esse merece ser rechaçado pela sociedade e pelo cidadão".

adblock ativo