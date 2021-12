Prefeito baiano bate boca com eleitora: "meta seu voto onde você quiser"

O ex-deputado e prefeito de Teixeira de Freitas, no extremo-sul baiano, Temóteo Brito (PP), discutiu com uma mulher durante visita ao hospital municipal da cidade nesta quinta-feira, 27.

A confusão se instalou depois que o gestor foi questionado a respeito da falta de material na unidade de saúde e disparou: “Eu não estou pedindo voto a você, não. Você meta seu voto onde você quiser.”

Brito foi o primeiro prefeito da história da cidade de Teixeira de Freitas ao ser eleito em 1985 e se encontra no terceiro mandato à frente do Executivo municipal. O assunto veio à tona após publicação do áudio pelo site Políticos do Sul da Bahia.

