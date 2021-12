Prefeito anuncia implosão do Aeroclube

"Do prédio atual do shopping Aeroclube, não sobrará nada". Foi com essas palavras que o prefeito ACM Neto (DEM) afirmou nesta quarta-feira, 27, que a prefeitura decidiu implodir o centro de compras que fica na orla de Salvador.

A implosão faz parte do segundo projeto para a área apresentado pelo Consórcio Parques Urbanos, responsável pela administração do shopping, com o objetivo de revitalizá-la.

A nova proposta prevê ainda alterações na estrutura viária da região, pois o trecho da Avenida Octávio Mangabeira, onde fica o shopping, será reconstruído e passará entre o empreendimento e a praia.

A mudança foi um pedido do prefeito. "Nesta segunda proposta, eles apresentaram um mix de lojas muito mais interessante e também incorporaram a ideia de transferir a avenida para a orla. Ou seja, eu quero puxar o Aeroclube para trás e deixar a orla para o cidadão", afirmou.

O prefeito deu a entender que está muito próximo de um acordo para resolver o imbróglio do Aeroclube. Mas as intervenções no local dependem de um acordo que envolve prefeitura, Ministério Público do Estado da Bahia (MPE) e consórcio Parques Urbanos. Não está definida a data da implosão nem o cronograma das obras de reconstrução do shopping.

As obras viárias e de urbanização seriam uma contrapartida para prorrogação do prazo do contrato de concessão com a empresa que administra o Aeroclube. Mas, segundo o prefeito, o prazo de concessão não necessariamente será até 2056, como está previsto no projeto de lei sancionado pelo prefeito João Henrique em dezembro do ano passado.



Ajustes - Um dos sócios do consórcio, o empresário Antônio Marcos Vieira, confirmou que o projeto do novo shopping deve ficar pronto nos próximos 15 dias, dependendo apenas de ajustes determinados pelo MPE. "Será um shopping supermoderno, diferente de tudo o que já há em Salvador", garante Vieira.

Segundo o empresário, serão R$ 150 milhões de investimento. Ele confirmou que a estrutura do prédio atual do Aeroclube Plaza está comprometida. "A demolição será algo natural. O arquiteto responsável pelo projeto é americano e criou empreendimentos na China e nos EUA", completou Vieira.

A promotora Rita Tourinho, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do MPE, disse que o órgão vai buscar a anulação da lei que mantém o contrato de concessão válido até 2056. "Não temos nada contra o projeto, mas vale lembrar que uma gestão passa e a população fica, no caso de o projeto não dar certo", ressaltou a promotora.

Conforme Genilda Braz Macedo, presidente da Associação de Lojistas do Aeroclube, os 12 permissionários que mantêm lojas no local estão em pânico devido ao futuro que consideram incerto.

"Vamos ter que construir novas lojas do zero, após anos de investimento. Além disso, 300 funcionários das lojas ficarão desempregados. O pequeno lojista é o grande perdedor da história".

