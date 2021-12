Prefeito acusado de ligação com tráfico vai processar Otto

O prefeito eleito de Simões Filho, Dinha Tolentino (PMDB), disse nesta quarta-feira, 5, que vai processar o senador Otto Alencar (PSD) por ter afirmado que a campanha eleitoral do peemedebista foi bancada pelo tráfico de drogas em seu discurso no plenário do Senado na última terça-feira.

Dinha afirmou que o "ataque do senador fere a dignidade de uma cidade inteira" e informou que sua equipe jurídica já está cuidando do caso. Na quarta, em entrevista ao A TARDE, Otto minimizou as afirmações feitas no plenário. Ele disse que não falou "para atingir Dinha" e que o peemedebista venceu a eleição com mérito.

Dinha foi eleito com 59,33% dos votos válidos enquanto o candidato apoiado pelo senador no município, Jomar Paraky (PSD), ficou em segundo lugar com 28,64% dos votos.

"Vamos entrar com uma ação contra o senador e tomar todas as medidas cabíveis contra isso. Quem me conhece sabe que sou um homem honrado, honesto e responsável. Perdi a eleição em 2012 e não saí por aí denegrindo a imagem de ninguém. O ataque veio de um senador, um republicano, que deveria saber perder", afirmou o peemedebista.

Otto minimiza

O prefeito de Simões Filho, Eduardo Alencar (PSD), é irmão do senador e finaliza em dezembro seu segundo mandato no município. No discurso no Senado, o senador foi enfático. "Eu vi, com meus olhos, com clareza, a interferência direta do financiamento de algumas campanhas políticas, inclusive, em um município da região metropolitana de Salvador, Simões Filho, o chefe do tráfico de drogas ao lado do prefeito vencedor, financiando a campanha através do caixa-dois, através da agiotagem e através da contravenção", disse.

Nesta quarta, Otto disse que seu discurso não foi voltado para Dinha, mas para uma preocupação sobre o financiamento do tráfico de drogas por campanhas. "Foi uma coisa generalizada. Tivemos casos em Ubaitaba, onde um vereador foi preso com cocaína, e em Itabuna. Minha preocupação é que o tráfico entre nas campanhas e aconteça como na Colômbia, onde Pablo Escobar foi eleito deputado federal". Escobar foi um dos mais poderosos narcotraficantes da história, morto em 1993.

Otto contou que apenas citou Dinha pelo fato de, nas redes sociais, terem circulado imagens do prefeito eleito ao lado de um suposto chefe do tráfico de Simões Filho. "Não estou dizendo que ele foi financiado pelo tráfico, mas diziam isso na cidade e tinha essa foto dele com o traficante. Não quero tirar o mérito dele, não estou acusando nem tenho provas", argumentou o senador do PSD.

adblock ativo