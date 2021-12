Prefeito ACM Neto é eleito 'Homem do Ano' em premiação

O prefeito de Salvador ACM Neto foi eleito o "Homem do Ano" na categoria Personalidade, no 6º Prêmio GQ Men of the Year Brasil, promovido pela revista GQ. A escolha do político foi em consequência ao seu trabalho na gestão da capital baiana e desempenho nas eleições deste ano, quando ele foi reeleito com 74% dos votos.

Além de Neto, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o empresário Abílio Diniz e o nadador Daniel Dias também foram premiados em outras categorias. Já a atriz Taís Araújo foi eleita a "Mulher do Ano", em 2016.

A revista GQ premia homens e mulheres que se destacaram em cada ano. São diversas categorias: empreendedorismo, gastronomia, cinema, artes, responsabilidade social e esportes.

