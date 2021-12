Prefeito ACM Neto deflagra conversas no final do mês

Em condições confortáveis, já que conta com aprovação popular (84,7%, segundo o Instituto Paraná em janeiro), o prefeito ACM Neto (DEM) diz não ter pressa para escolher o parceiro de chapa. Até porque o lado adversário sequer escolheu candidato à sucessão. "Vou começar as conversas com o meu grupo no final de junho e a definição só acontecerá no final de julho", avisa Neto, que pretende consultar os 12 partidos aliados.

Estão disputando a indicação os ex-secretários municipais Bruno Reis (PMDB), que foi da secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps); Guilherme Bellintani (DEM), da Educação (Smed); Luiz Carreira (PV), da Casa Civil; Sílvio Pinheiro (PSDB), secretário de Urbanismo (Sucom); e João Roma (PRB), que era chefe de gabinete do prefeito.

Neto afirma que não tomará decisão "com base em critérios subjetivos" e que será escolhido aquele que "reunir a concordância e o apoio da maioria".

O prefeito vai além nas suas observações. Afirma que levará em conta "as condições políticas do momento" e as "projeções para o futuro".

Segundo um auxiliar próximo, dos cinco postulantes a vice, o preferido de Neto é o ex-secretário e ex-deputado Luiz Carreira, que tem vasta experiência administrativa e política, e é um dos formuladores do projeto de governo do democrata.

Mas Carreira está no PV, partido que só tem oito parlamentares em todo o País, sem condições inclusive de agregar tempo de televisão na propaganda eleitoral.

Mas como o próprio prefeito afirma, a conjuntura atual e as possibilidades futuras acabam favorecendo Bruno Reis - amigo pessoal de Neto que se filiou ao PMDB há dois anos a seu pedido e teve seu trabalho na área social reconhecido na prefeitura.

Neto não confirma, mas dá pistas de que o peemedebista tem grandes chances de estar em sua chapa. "É claro que em qualquer desenho político o PMDB terá papel de destaque", argumentou. "Tudo é possível".

Para um observador da política municipal, seria a consolidação do "casamento entre o DEM e o PMDB" comandado na Bahia pelos irmãos Vieira Lima, com quem ACM Neto vem construindo parceria.

Em um momento de crise econômica, diz a fonte, o apoio do PMDB, agora com Temer na Presidência, é vital para que Neto feche com êxito a sua gestão em Salvador e o credencia para voos mais altos em 2018.

