Prefeito ACM Neto anuncia secretariado para a gestão de 2017

O prefeito ACM Neto anunciou, na manhã desta quinta-feira, 22, os secretários que vão compor sua gestão a partir de 1ª de janeiro de 2017, quando assumirá seu segundo mandato. Serão nove novos secretários, o que representa 53% de renovação em relação à primeira administração.

Uma das novidades é Ivete Sacramento, ex-reitora da Uneb, que assumirá a Secretaria de Reparação. A deputada Tia Eron também compõe o quadro, à frente da Promoção Social e Combate à Pobreza. Outra inovação importante é na Gestão, que será comandada por um procurador do município de Salvador. Trata-se Thiago Dantas.

Guilherme Bellintani, que comandou Cultura e Turismo e Educação, assumirá a pasta de Desenvolvimento e Urbanismo. Paulo Souto continuará na Fazendo, assim como Fábio Mota, em Mobilidade.

>> Confira os nomes e os perfis escolhidos:

Casa Civil – Luiz Carrera

>> É formado em Administração com pós-graduação em Administração Pública, Análise Regional e Organização do Espaço e Sociologia para o Desenvolvimento, além de mestrado em Geografia Humana e Organização do Espaço. Foi secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia da Bahia. Em Brasília, como deputado federal, ocupou comissões importantes, como a do Meio Ambiente. Já é o atual secretário da Casa Civil.

*****

Gabinete – João Roma

>> Bacharel em Direito, foi assessor do governo de Pernambuco, de 1991 a 1994; do Ministério da Administração, de 1995 a 1998; delegado do Ministério da Cultura para o Nordeste, de 1999 a 2002; e chefe do escritório da Agência Nacional de Petróleo (ANP) em Salvador, de 2002 a 2004. Desde 2013, ocupa o cargo a de chefe de Gabinete do prefeito ACM Neto.

****

Gestão – Thiago Martins Dantas

>> Procurador do Município de Salvador, atuando como chefe da Representação do órgão na Secretaria Municipal da Fazenda, é formado em Direito. Foi também advogado da União, lotado na Procuradoria da União no Espírito Santo, e atuou na Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, designado para a Consultoria Jurídica do Comando da Marinha. Foi também procurador da Fazenda Nacional e analista processual do Ministério Público da União.

****

Fazenda – Paulo Souto

>> É geólogo de formação, com doutorado. Foi professor da Universidade Federal da Bahia por 16 anos. Ocupou a função de coordenador de Produção Mineral da Secretaria de Minas e Energia da Bahia para depois exercer a chefia da mesma pasta como secretário. Também foi superintendente da Sudene, vice-governador da Bahia e governador em dois mandatos. Paulo Souto também exerceu a função de senador pela Bahia. Atualmente, já é o secretário municipal da Fazenda.

*****

Saúde – José Antônio Rodrigues

>> Graduado em Administração e pós-graduado em Administração Financeira e Auditoria Contábil de Governo, foi secretário da Saúde da Bahia, consultor de Gestão em Saúde junto ao setor privado, prefeito de São Félix e provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia/Hospital Santa Izabel. Desde janeiro de 2013, José Antonio Rodrigues é o titular da pasta da Saúde de Salvador, sendo premiado por dois anos consecutivos como melhor gestor público do setor pelo Benchmarking Saúde Bahia.

*****

Educação – Paloma Modesto

>> É formada em Direito com mestrado em Direito Constitucional. Executiva com carreira de mais de dez anos em instituição de ensino superior. Gestora especializada em processos de Gestão Acadêmica e Administrativa, Expansão e Estratégia Institucional, com expertise no Gerenciamento de Educação Superior, Acreditações Externas, Gestão de Portfólio Educacional e Gestão de Projetos. Foi pró-reitora de Educação à Distância da Unijorge e ocupava atualmente o cargo de pró-reitora de Graduação da Universidade Veiga de Lima, no Rio de Janeiro.

*****

Ordem Pública – Marcus Vinicius Passos

>> É formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Pública e Empresarial. Atuou por 18 anos no sistema bancário e, desde 2013, comanda a diretoria Financeira da Câmara de Vereadores.

*****

Comunicação – Paulo Alencar

>> É graduado em Jornalismo e em Comunicação e Marketing, com pós-graduação na área de Comunicação. Trabalhou na Gazeta Mercantil, na área de comunicação corporativa da Odebrecht no Rio de Janeiro, Revista Brasil Energia, e foi consultor-executivo da MLink em Angola. Antes de aceitar o convite do prefeito ACM Neto, Paulo Alencar era diretor da Vick Comunicação e Marketing, no Rio de Janeiro.

*****

Políticas para Mulheres – Taíssa Gama

>> Formada em Ciências Social e pós-graduada em Administração, foi diretora-geral de Turismo na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) e coordenadora técnica na Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia. Foi também titular do Conselho Municipal da Cidade de Salvador e titular do Conselho Municipal de Turismo de Salvador. Neste último, foi também secretária executiva.

*****

Reparação – Ivete Sacramento

>> É ex-reitora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e mestre em Educação pela Universidade do Quebec, em Montreal. É graduada em Letras Vernáculas com licenciatura em português. É professora titular da Uneb.

*****

Cidade Sustentável – André Fraga

>> Engenheiro Ambiental e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos, é atual secretário de Cidade Sustentável de Salvador, pasta que foi reformulada e ganhou novas atribuições com a reforma administrativa. Na secretaria, liderou projetos como o IPTU Verde, a implantação da Coleta Seletiva e a arborização urbana. Integra o Conselho da Cidade de Salvador, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e a Comissão de Avaliação do Centro Administrativo Municipal, além de presidir o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Salvador.

*****

Desenvolvimento e Urbanismo – Guilherme Bellintani

>> É graduado em Direito e doutor em Desenvolvimento Regional e Urbano. É sócio da Faculdade Baiana de Direito e um dos fundadores do JusPODIVM, editora de livros jurídicos com atuação no norte e no nordeste. Foi secretário de Educação de Salvador e também da extinta pasta de Desenvolvimento, Turismo e Cultura durante a primeira gestão de ACM Neto.

****

Mobilidade – Fábio Mota

>> É advogado, historiador e pecuarista, pós-graduado em Processo Civil. Atuou como advogado na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e na Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB). No setor público, foi presidente da Limpurb, secretário de Serviços Públicos de Salvador, secretário de Urbanismo e Transporte de Salvador e secretário Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo. Desde janeiro de 2015, quando foi criada a Secretaria Municipal de Mobilidade, Fábio Mota é gestor da pasta.

*****

Infraestrutura e Obras Públicas – Almir Melo Júnior

>> É Engenheiro Civil e pós-graduado em Gerenciamento de Contratos. No setor público, foi diretor de Fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia (Agerba), superintendente da Superintendência de Transporte Público Salvador (STP) e da Secretaria Municipal de Urbanismo. Foi ainda secretário municipal de Transporte e Infra Estrutura de Salvador e secretário de Obras e Transporte de Canavieiras. Ocupa atualmente a função de chefe da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop).

*****

Trabalho, Esporte e Lazer – Geraldo Júnior

>> Formado em Direito e pós-graduado em Processo Civil, trilhou carreira profissional na advocacia privada. Foi coordenador Jurídico da Companhia Municipal de Abastecimento (Comasa) e subcoordenador das administrações regionais de Salvador. Assumiu o primeiro mandato como vereador em 2011. Foi reeleito em 2012. Também exerceu a função de corregedor-geral da Câmara Municipal e 1º vice-presidente da mesma Casa.

*****

Procuradoria - Luciana Rodrigues Vieira Lopes

>> Formada em Direito, pós-graduada em Direito Processual Civil e em Direito Público, atuou como advogada no Escritório de Advocacia Machado Meyer e na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Foi ainda assessoria jurídica no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Em 2007, ingressou no quadro da Procuradoria Geral do Município, onde atuou em diversos cargos, sendo, nos últimos quatro anos, procuradora-geral.

*****

Manutenção – Marcílio Bastos

>> Formado em Engenharia de Agrimensura, Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, foi presidente da extinta Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador antes de ocupar a função de secretário municipal de Manutenção, cargo que continuará exercendo. É membro e fundador da Red Universitária Ibero Americana de Técnicas Municipais (Ruitem). Tem doutorando em Engenharia Municipal. Ele já atuou na Conder, na Câmara Municipal de Salvador e na Assembleia Legislativa nas áreas de produção e análise de projetos e consultoria técnica.

****

Cultura e Turismo – Cláudio Tinoco

>> É formado em Administração Pública, Direito Público Municipal e Gestão e especialista em Políticas Públicas e em Gestão de Cidades. Foi secretário de Infraestrutura da Bahia e presidiu a Empresa Salvador Turismo (Saltur). Acabou de ser reeleito para o segundo mandato como vereador. Na Câmara, já ocupou cargos importantes como o de 2º vice-presidente, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e membro titular da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

*****

Promoção Social e Combate à Pobreza – Tia Eron

>> É deputada federal, eleita para o mandato de 2015 a 2019. Foi vereadora de Salvador por quatro mandatos, com trabalhos reconhecidos pela luta contra o preconceito e discriminação e pela luta em defesa da mulher. Como deputada, atuou para aprimorar os direitos da criança e para fortalecer a presença feminina no Legislativo.

*Os perfis e fotos foram divulgados pela assessoria da Prefeitura de Salvador

