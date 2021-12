Prefeita de Camacan é encontrada morta dentro de casa

A prefeita de Camacan, Ângela Castro (PP), foi encontrada morta, por volta do meio-dia desta sexta-feira, 18, no apartamento onde residia, no Edifício Porangaba, no município sul-baiano. Ângela estava no segundo mandato consecutivo como prefeita de Camacan.

O corpo de Maria Ângela, que completou 60 anos no domingo, 13, foi encontrado no início da tarde desta sexta caído na cozinha do apartamento onde morava no centro de Camacan. As causas da morte ainda serão investigadas. A suspeita é de que ela tenha sofrido um mal súbito.

O corpo da prefeita deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itabuna, onde será feita a necropsia. Maria Ângela deixa dois filhos.

Local e horário do velório ainda não foram divulgados.

adblock ativo