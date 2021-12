Pré-candidato à Presidência, Flávio Rocha recebe título de cidadão soteropolitano

O empresário e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Rocha (PRB), foi condecorado nesta quinta-feira, 3, com o título de cidadão soteropolitano. A honraria foi proposta pela correligionária e vereadora de Salvador, Ireuda Silva (PRB).

Rocha declarou que é uma grande honra ser agraciado com o título. "Me sinto lisonjeado ao receber o título de cidadão da primeira capital do Brasil. Essa honra chega em um momento decisivo nesse novo desafio", disse, ao completar que, além de republicano, agora também é soteropolitano.

A proponente, vereadora Ireuda Silva, atribui o título à contribuição o empresário à geração de emprego. "Pela vontade de recuperar a economia, geração de emprego e renda. A trajetória de Flávio Rocha é admirável. Ele é um orgulho para o Nordeste", afirmou.

O empresário é um dos fundadores do Brasil 200 - movimento criado por um grupo de empresários que faz referência aos 200 anos de independência do país, comemorado em 2022, quando se encerra o mandato do futuro presidente eleito.

Flávio Rocha revelou que, através das visitas realizadas pelo Movimento Brasil 200, percebeu que é capaz de alcançar o segundo turno nas próximas eleições. Rocha defende um projeto político para construir liberdade econômica e dar basta na corrupção. Esta última, segundo ele, pode chegar ao fim através do livre mercado e consequente geração de emprego.

Como uma forma de prova ao eleitor, Flávio pretende usar o próprio dinheiro para financiar sua campanha. "Isso mostra que o meu compromisso será com ideias que deram certo em vários outros países, com base na liberdade política e econômica", explicou.

adblock ativo