Prazo para tirar ou transferir título eleitoral acaba nesta quarta

Mais de onze mil pessoas já foram atentidas pelo Tribunal Reginal Eleitoral da Bahia (TRE-BA) no esquema especial montado desde o dia 26 de abril para atender os cidadãos interessados em tirar o título de eleitor ou transferir o domicílio eleitoral. O atendimento está sendo feito diariamente, das 8h às 18h, na Central de Atendimento ao Público (CAP), no CAB e nos Cartórios Eleitorais. O prazo termina nesta quarta-feira, 5, para aqueles que devem votar este ano.

Nas eleições deste ano, o cidadão só poderá votar se apresentar conjuntamente o título eleitoral e um documento oficial com foto. A ausência de um dos documentos impedirá a votação.



São considerados documentos oficiais com foto que comprovam a identidade do eleitor: carteira de identidade ou documento de valor legal equivalente (carteiras funcionais); certificado de reservista; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação com foto.



O primeiro turno das Eleições 2010 ocorre no dia 3 de outubro, quando acontecem as eleições gerais para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Confusão - Devido ao grande número de eleitores que deixaram a regularização do título para a última hora, filas consideráveis se formaram nesta terça, nos postos de atendimento da Justiça Eleitoral.

No final da tarde, houve confusão na sede do TRE-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Foram distribuídas 200 senhas, num total de cerca de mil pessas que aguardavam atendimento.

