PR cobra mas não terá Embasa, diz Josias Gomes

Não adiantou o ministro Antônio Carlos Rodrigues (PR), dos Transportes, ter pedido ao governador Rui Costa (PT) que nomeasse um correligionário na Embasa, em reunião na quarta, 28, em Brasília. Na quinta-feira, 29, o secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes, assegurou que a estatal não irá para o aliado.

"A Embasa não vai para o PR. Vamos resolver, mas não temos como fazer uma coisa mais volumosa devido a essa situação", disse.

Josias se refere ao argumento usado pelo governador de que o PR foi prejudicado na divisão dos cargos porque passava por uma briga interna quando as negociações estavam abertas.

Nesta quinta-feira, 29, após saber da recusa pelo A TARDE, o presidente estadual do PR, deputado federal João Bacelar, afirmou ter conversado com o ministro Rodrigues, que lhe recomendou paciência.

"Ele me disse: 'Vocês tem de ter calma, aguardar a semana que o governador pediu'. Rui trouxe uma pauta de reivindicações para a Bahia, vamos acatar o máximo. E pedimos que ele contemple o partido", disse.

Quanto à declaração de Josias de que a Embasa não irá para o PR, Bacelar desconversou: "Aí você tem que ouvir o governador", disse. Ele recordou ter apoiado Rui "quando ainda era um desconhecido" e cobrou a fidelidade: "Eu acredito na palavra das pessoas, principalmente um governador, e ele disse que ia resolver".



Bacelar afirmou que, após receber a proposta com os cargos ofertados, reunirá o partido para definir se aceita ou não.

Principal cargo de segundo escalão que ainda não foi preenchido, a presidência da Embasa já recebeu a indicação de dois nomes por parte do deputado estadual Marcelo Nilo (PDT), mas ainda não houve definição. "É uma empresa muito importante, tem muito investimento, está indo bem, é preciso que não sofra descontinuidade", disse Josias.

Histórico

Em junho do ano passado, Bacelar comandou rebelião no partido com objetivo de romper com a gestão petista e apoiar o ex-governador Paulo Souto na eleição ao governo do Estado.

Numa articulação comandada pelo então governador Jaques Wagner, a direção nacional do PR convenceu Bacelar a apoiar Rui Costa. No acordo, o deputado recebeu a presidência do diretório estadual da legenda.

O acordo, todavia, não agradou o então presidente do PR, deputado José Rocha, defensor da aliança com Rui. O mal-estar tornou-se incontornável quando se discutia quem o partido indicaria para a pasta do Turismo. Sem acordo, Rui nomeou Nelson Pelegrino.

