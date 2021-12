PP da Bahia se reúne com João Leão

Nesta quarta-feira, 13, a bancada baiana do PP na Câmara, formada pelos deputados Ronaldo Carletto, Cacá Leão, Roberto Britto e Mario Negromonte Junior, se reuniu com o presidente do partido na Bahia, o vice-governador João Leão para tratar sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

A reunião foi iniciada à tarde e adentrou a noite. A TARDE procurou os quatro deputados, via celular, para saber sobre o resultado da reunião, mas eles não retornaram as ligações. O PP decidiu, na última terça-feira, deixar a base do governo e, nesta quarta, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que integra a legenda, entregou o cargo.

Em entrevista à Rádio Metrópole na manhã de ontem, Cacá Leão afirmou que seu posicionamento pessoal era que o PP permanecesse na base do governo. No entanto, ponderou que a maioria dos deputados optaram pelo rompimento. "Mais de 35 deputados foram a favor da saída, apenas 12 ou 13 votaram pela permanência", disse.

Parceria

Ele pediu cautela nas decisões tomadas neste momento e lembrou a parceria do partido com o governo da Bahia. "Nós da Bahia temos uma parceria com o governador Rui Costa. Decidimos que vamos conversar, vamos levar essa conversa para o vice-governador João Leão, Ciro Nogueira (presidente nacional do partido), pra tomarmos uma decisão em conjunto", destacou Cacá Leão.

Antes da decisão do partido, Roberto Britto havia se posicionado contra o impeachment da presidente Dilma. Já Ronaldo Carletto e Mario Negromonte Junior, também antes da decisão do partido, eram classificados como indecisos.

adblock ativo