Postulantes a vaga no STF solicitam apoio de senadores para indicação

Postulantes a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), que será aberta após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello tem feito campanha nos bastidores em busca de apoio de parlamentares. As informações são da coluna de Juliana Dal Piva, no UOL.

O favorito a vaga é André Mendonça, atual ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU). Outra postulante é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins. Os dois teriam telefonado para senadores nos últimos dias buscando apoio.

O novo ministro do STF será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e terá que passar no crivo do Senado após sabatina. Este será o segundo ministro a ser indicado pelo presidente. O primeiro, Kassio Nunes Marques, substituiu Celso de Mello no ano passado.

O presidente do STF, Luis Fux pediu que Bolsonaro aguarde a aposentadoria de Marco Aurélio Mello para indicar um novo ministro. Mello irá se aposentar no início de julho após ficar 31 anos na corte.

