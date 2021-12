Possível ministra do Trabalho mente idade em aplicativo de paquera

Indicada para assumir o Ministério do Trabalho, a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) teria mentido a idade em um aplicativo de relacionamento. Segundo o blog do Vicente, do site Correio Brasiliense, a parlamentar tem 43 anos e teria colocado 30 anos em seu perfil do Happn, aplicativo semelhante ao Tinder.

“Ela é usuária do aplicativo, e todo mundo na Câmara sabe disso. Não é nenhum problema, a vida privada das pessoas só diz respeito a elas. O que é muito engraçado é essa história da idade. A deputada ainda não é coroa, aliás, é muito bonita. Não precisava dessa bobeira”, disse uma pessoa próxima a ela, de acordo com o blog.

Deputada no aplicativo enquanto ainda era loira (Reprodução | Blog do Vicente)

Ainda segundo o blog, as imagens dela no aplicativo foram capturadas entre os meses de novembro e dezembro de 2017. A conta estava desativada desde março de 2017 e foi reativada próxima ao Réveillon.

