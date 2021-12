Portugal traça estratégias para disputar prefeitura com Neto

A candidatura da deputada federal Alice Portugal (PCdoB) para a prefeitura de Salvador vai começando a se consolidar. Ontem, as direções municipal e estadual do partido se reuniram para discutir os rumos da candidatura, que, segundo o presidente estadual da legenda, o deputado federal Daniel Almeida, tem o aval do governador Rui Costa (PT). De acordo com ele, a partir de agora estão sendo buscadas alianças para a composição da chapa.

O parlamentar contou que já há contatos com algumas legendas, como PSD, Psol, PTB e PSB. "Já temos o debate de ter uma candidatura há três ou quatro eleições. Em outros momentos, justificou não termos uma candidatura. Mas nesse ano não tem justificativa", afirmou Almeida.

Daniel Almeida diz não temer a alta popularidade do prefeito ACM Neto (DEM), que deve concorrer à reeleição. "A Bahia é pródiga em desmistificar vitórias com antecedência. As últimas eleições são prova disso (lembrando os casos das vitórias de Jaques Wagner e Rui Costa). Não vamos olhar para pesquisa. Não significam nenhuma posição", disse.

A pré-candidata Alice Portugal afirma que sua candidatura irá propor um debate com toda a cidade, o que considera ser seu trunfo. "Vamos chamar as pessoas ao debate, com uma questão central: se a cidade fosse nossa, como faríamos? A ideia é visitar os bairros, trabalhar nas comunidades", contou a deputada.

Concorrência

Alice também minimizou as pesquisas favoráveis ao atual prefeito. "Se essa popularidade fosse de verdade, Wagner e Rui não seriam eleitos", acredita.

O deputado defende que a decisão de lançar um candidato próprio em Salvador segue a tese defendida pelo governador de pulverizar candidaturas e, assim, levar a eleição para o segundo turno. "É melhor para que tenhamos um debate mais aberto no primeiro turno, desde que haja unidade no segundo", frisou.

Para essa pulverização, o PT também poderá lançar um nome entre os pré-candidatos Juca Ferreira, ministro da Cultura, o deputado federal Valmir Assunção, o senador Walter Pinheiro e o vereador Gilmar Santiago.

adblock ativo