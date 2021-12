Portaria desagrada a desembargadores

Uma portaria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinando que cinco servidores que trabalham em cada gabinete de desembargador (no 2º Grau) do Tribunal de Justiça da Bahia sejam deslocado temporariamente para o 1º Grau causou polêmica no Judiciário estadual. Reunidos em sessão secreta do Pleno, na sexta-feira, os desembargadores decidiram enfrentar a corregedora do CNJ ministra Nancy Andrighi e contestar a portaria, impugnando-a através de um mandado de segurança, a ser requisitado pela Procuradoria Geral do Estado, que tem a prerrogativa de representar o TJ-BA num caso desse tipo.

No momento da decisão, o presidente do TJ-BA, desembargador Eserval Rocha, que presidia a sessão, havia se retirado do Pleno. Quem assumiu o comando foi a desembargadora Vera Lúcia Carvalho, vice-presidente do TJ-BA.

Na mesma sexta-feira, o Diário da Justiça publicou a minuta do Plano de Distribuição dos Servidores no 1º Grau, assinada pelo corregedor do TJ-BA, desembargador Olegário Caldas, em consonância com o que determinou o CNJ. Pelo plano, 185 servidores dos 417 que trabalham nos gabinetes dos desembargadores devem se apresentar a partir do dia 1º de junho no 1º Grau, onde devem ficar até dezembro. A Associação dos Magistrados da Bahia (Amab) que sempre reclamou dos baixas condições de trabalho no 1º Grau e cobra a contratação de mais servidores para da varas judiciais, viu a portaria do CNJ com cautela, pois entende que ela pode enfraquecer o 2º Grau.

A presidente da Amab, juíza Marielza Brandão lembra que, há muito tempo a entidade tem levantando a questão da falta de estrutura do 1º Grau. "Um estudo feito pelo Conselho verificou haver uma concentração de recursos no 2º Grau em detrimento do 1º. Essa nova portaria veio com esse propósito de, enquanto não se realiza concurso e novos servidores sejam nomeados, o 2º Grau ceda alguns funcionários para ajudar a superar essa crise", disse.

Ela manifestou preocupação, por outro lado com o risco da portaria "desestruturar" o 2º Grau. "Não queremos cobrir um santo para descobrir outro. Queremos que o TJ-BA faça um estudo, no sentido de haver uma equalização entre mão de obra e demanda de trabalho visando uma solução para fazer funcionar bem os dois graus". O presidente do TJBA Eserval Rocha não quis comentar a decisão do Pleno, pois não participou da sessão em que colegas decidiram contestar a portaria.

