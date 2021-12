Portal A TARDE reforça equipe com editor de política

Os conteúdos da editoria de política passam a ter um olhar mais apurado no Portal A TARDE. A partir de agora a redação fica mais completa com a chegada do jornalista Aparecido Silva, novo editor de política. Aparecido passou por locais como Band News FM, Bahia Notícias, onde de fato passou a ter contato com a editoria e conhecer o funcionamento da máquina pública de forma geral e após isso passou por assessoria política. Em 2014, o jornalista começou no Bocão News como repórter de política, onde ficou por cinco anos e também atuou como sub-editor, finalizando seu processo no local como coordenador e editor de política.

A chegada de Aparecido apresenta uma nova fase do Portal A TARDE: um momento em que a redação passa a ter um conteúdo mais refinado sobre a editoria de política, principalmente sobre situações relacionadas ao município e estado. "Vamos buscar informação que é de interesse do público, como fiscalizar o poder público, saber como o dinheiro está sendo tratado... São coisas de transparência e que consideramos importantes, principalmente por parte dos governantes", explica o editor.

O olhar apurado do jornalista e sua experiência também permitem que ele oriente melhor a equipe sobre os próximos passos a serem tomados, além de direcionar o conteúdo para que o leitor faça parte desse processo. "A princípio farei um trabalho de acompanhamento, do que está acontecendo no meio político. Por exemplo, no próximo ano teremos as eleições municipais e com isso já podemos mapear quais serão os possíveis candidatos e cidades que possuem maior número de candidaturas. Vamos fazer conhecimento de campo, o que pode ser explorado para levar o que é interessante".

Aparecido também comenta que a facilidade em encontrar informação no mundo digital permite o fortalecimento da editoria. Segundo o jornalista, a política rege a vida. Como exemplo, o editor citou que em situações como um cidadão desejar que uma rua seja asfaltada há relação com a política, visto que é de responsabilidade de um gestor que foi eleito para cumprir essas demandas.

O editor também lembra sobre como as experiências o moldaram até os dias atuais: "Tudo é um processo de construção. Tenho experiência no jornalismo online, então, uma foi agregando com outra, fazendo com que pudesse ter uma noção sobre esse meio, que não é tão simples. No meio político é preciso saber lidar com a informação, como tratar as fontes e fazer aquele filtro do que é joio e trigo: o que vale publicar, o que é preciso colocar o 'pé no freio' e começar a equilibrar a balança".

"Estou muito empolgado, porque é um desafio que nunca tive até então. Venho para somar e aprender, porque a vida é um eterno aprendizado. Irei compartilhar o que sei com a redação para que em conjunto o Grupo cresça", revela.

adblock ativo