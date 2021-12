Por decisão unânime, DEM anuncia expulsão de Rodrigo Maia do partido

O deputado federal Rodrigo Maia foi expulso nesta segunda-feira, 14, de forma unânime, pelo partido Democratas (DEM). A informação foi confirmada através de nota, assinada pela própria legenda partidária (confira a nota na íntegra abaixo).

De acordo com o comunicado da sigla, o partido informou que a decisão foi tomada após a garantia ao amplo direito de defesa de Maia e que os membros da Executiva acompanharam o voto da relatora, deputada Professora Dorinha (DEM-TO). A Executiva Nacional do partido entendeu, por unanimidade, que Maia cometeu infração disciplinar.

"Após garantir o amplo direito de defesa ao parlamentar, os membros da Executiva apreciaram o voto da relatora, deputada Prof. Dorinha. A comissão nacional, à unanimidade de votos, deliberou pelo cometimento de infração disciplinar, e consequente expulsão do deputado", afirma a legenda.

Durante o processo de sucessão do comando na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia apoiou Baleia Rossi (MDB-SP) e rachou com os Democratas que, após muito desgaste, optou por apoiar Arthur Lira (PP-AL), considerado líder do bloco conhecido como ‘centrão’.

O ex-presidente da Câmara afirmou que foi traído por parte do atual presidente do DEM e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, além da bancada partidária no Congresso Nacional. Em uma de suas declarações, Rodrigo Maia teria se referido a ACM Neto como “baixinho sem caráter”.

Por conta disso, a legenda vinha negociando o futuro político do parlamentar. Apesar de ter sido expulso, Rodrigo Maia não perde o seu mandato.

