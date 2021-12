Por 50 votos a 2, Plenário do Senado aprova voto aberto

Por 50 votos a dois, o Plenário do Senado aprovou realizar com voto aberto para escolha do presidente da Casa. A votação foi realizada em meio às discussões sobre a legitimidade do presidente em exercício, Davi Alcolumbre (DEM-AP), de deliberar sobre questões de ordem durante sessão preparatória para a eleição interna.

Após o resultado ser anunciado, senadores contrários a Davi se revoltaram. A senadora Kátia Abreu (PDT-TO), por exemplo, subiu à Mesa da Casa e retirou uma pasta com todas as questões de ordem apresentadas até então. "O que é isso, você ficou maluco?", questionou a pedetista. "Entregue a cadeira (de presidente) ao mais velho. Isso vai parar no Supremo, a sessão vai ser cancelada", complementou a senadora. A atitude gerou apoios do senador Renan Calheiros (MDB-AL): "tira ele daí, Kátia", pediu Renan.

