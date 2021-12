Popularidade de Bolsonaro não deve se manter sem políticas públicas, avalia deputado

O deputado federal Zé Neto (PT) avalia que o ganho de popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é cíclico e não deve se manter sem políticas públicas mais efetivas. Bolsonaro teve alta na aprovação revelada por pesquisas, especialmente entre a população que recebe o auxílio emergencial. Entretanto Zé Neto afirma que o presidente sempre foi contra o pagamento do auxílio.

“Todo mundo que acompanha a política sabe que ele queria R$ 200 para dois ou no máximo três meses. Ele foi contra até o último momento, tanto é que você vê como ele sancionou, para pagar também ele não queria pagar. Não foi fácil”, disse o parlamentar na manhã desta quinta-feira, 20, durante entrevista ao programa ‘Isso é Bahia’, da rádio A TARDE FM.

O auxílio emergencial negado por Bolsonaro aos agricultores e agricultoras foi incluído no Projeto de Lei Assis Carvalho, já aprovado no Senado. A lei prevê garantias e ações emergenciais para a Agricultura Familiar durante a atual pandemia, com R$ 600 em cinco parcelas. Para as mulheres chefes de família, passa a ser de R$ 1.200.

O benefício só poderá ser acessado por quem não foi contemplado pelo primeiro auxílio e também é necessário estar inscrito em algum tipo de assistência, seja no município ou no estado, para comprovar que é agricultora.

Zé Neto, que participou da elaboração da lei, explica a importância de iniciativas como essa. “A gente tem uma necessidade imensa de fazer esse dinheiro chegar na ponta. Os grandes eventos e as grandes festas deixaram de acontecer. Você imagina o prejuízo que a agricultura familiar teve com relação a esse momento de crise”, conta.

O projeto aguarda sanção do presidente. Além do auxílio de R$ 600 ou R$ 1.200, está previsto o fomento de R$ 3 mil para a mulher trabalhadora rural. Ainda na linha da produção, o projeto também prevê o Crédito Emergencial de R$ 10 mil, com cinco anos de carência e prazo de dez anos para quitação, com juros de 0,5% ao ano e desconto de 20% para mulheres.

O fomento pode ser acessado por todas as famílias, mesmo as que são beneficiadas pelo auxílio emergencial. Um terceiro eixo ainda está previsto, que é a renegociação das dívidas, com a ampliação dos prazos até o final de 2021, mantendo as mesmas condições anteriores.

Confira a entrevista completa:

Da Redação Popularidade de Bolsonaro não deve se manter sem políticas públicas, avalia deputado

adblock ativo