Populares formam fila para se despedir de Marisa Letícia

Cerca de 100 pessoas formam uma fila neste momento na entrada do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde o corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia será velado. Muitos seguram faixas e bandeiras com o símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT). O velório da esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou por volta das 9h e vai até as 15h.

Mais cedo, uma equipe da TV Globo foi hostilizada por parte dos presentes, aos gritos de "imprensa golpista" e "imprensa assassina". A equipe deixou o local. Funcionários do Sindicato pediram que o dia não seja de "confusão com a imprensa, mas de silêncio".

adblock ativo