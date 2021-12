Políticos testam popularidade na lavagem do Bonfim

A tradicional Lavagem do Bonfim será marcada, nesta quinta-feira, 17, pela estreia de ACM Neto (DEM) como prefeito de Salvador na festa religiosa e pela ausência do governador Jaques Wagner (PT), que está em viagem à China em busca de investimentos para a Bahia nos setores automotivos, de petróleo e gás.

Manifestação de fé, mas que serve de palco para testar a popularidade dos políticos, a caminhada funcionará como um termômetro tanto para Neto medir a avaliação dos 17 primeiros dias de sua gestão, como para Wagner auferir os seis anos de seu governo, o qual estará no comando até 2014.

Wagner, que só retorna à Bahia na próxima terça-feira, vai escapar de ser acusado de "pecador" pelos servidores do Estado. No 7 de Setembro de 2012 o governador também agendou uma viagem à Espanha e Singapura (Ásia) e se livrou das vaias dos professores e dos policiais - categorias que comandaram as duas maiores greves, no ano passado, contra o governo do petista. Desta vez, as críticas vão sobrar para o vice-governador Otto Alencar (PSD), que estará representando Wagner na Lavagem do Bonfim.

Perdas da URV - Disposição é o que não falta aos servidores. "Vamos denunciar ao Senhor do Bonfim que o governador não paga a URV dos funcionários", avisa a coordenadora da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Marinalva Nunes.

De acordo com a dirigente, as perdas com a URV (unidade de conversão da transição da moeda do cruzeiro para o real) já foram pagas ao pessoal do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, mas nenhum dos 170 mil funcionários da administração direta recebeu a diferença. "Também vamos pleitear cronograma de recuperação das perdas salariais e reorganização das carreiras", disse ela. Procurado pela reportagem, o vice-governador Otto Alencar declarou que protestos são normais na democracia. "É direito do servidor se manifestar".

Diálogo - Já o prefeito ACM Neto vai poder sentir, nos seis quilômetros que separam a Conceição da Praia do Bonfim, como a população recebeu as primeiras ações de sua administração. Foram 30 decretos estabelecendo um "choque de ordem" nos serviços públicos, o corte de R$ 160 milhões do Tesouro e nos custos operacionais da máquina pública.

Neto também será alvo de manifestações contrárias. Servidores da prefeitura vão para o cortejo do Bonfim dispostos a "marcar uma posição" em relação à nova administração da cidade.

"Vamos pedir a abertura de diálogo", explicou o diretor do Sindicato dos Servidores da Prefeitura, Everaldo Braga. "Não estamos questionando as medidas adotadas, mas a forma, sem ao menos consultar os trabalhadores", disse o dirigente, temeroso de que a "falta de diálogo" implique em perdas de conquistas da categoria.

Para os 43 vereadores eleitos em outubro será a chance de reencontrar o eleitor e ratificar os compromissos de campanha eleitoral. Quanto aos que estão mirando a eleição de 2014, não custa nada pedir , desde já, as bênçãos do Senhor do Bonfim.

Pelo menos dois candidatos à sucessão de Jaques Wagner vão cumprir o ritual de subir a Colina Sagrada: o secretário da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo (PDT). O petista Sérgio Gabrielli (Planejamento) está na China com o governador.

adblock ativo